Россиян предупредили о возможном запрете на аренду ипотечной квартиры

Директор «Жилфонда» Александр Чернокульский сообщил, что банк может запретить сдавать ипотечную квартиру в аренду или потребовать согласования. Нарушение этого условия способно привести к спору с кредитором, передает RT .

Перед сдачей ипотечной квартиры в аренду нужно проверить кредитный договор. Чернокульский рассказал, что банки часто отдельно прописывают либо прямой запрет, либо обязанность согласовать аренду с финансовым учреждением.

Эксперт пояснил, что такие формулировки нужны банкам для защиты своих интересов и снижения рисков. При этом на практике это условие соблюдают не всегда. Если заемщик вовремя вносит платежи, банк обычно не интересуется тем, как используется залоговая квартира.

Риски возникают, если между заемщиком и банком появляются сложности. Тогда нарушение условия об аренде может стать основанием для требования досрочно исполнить обязательства по кредиту. В зависимости от договора банк также может потребовать устранить нарушение или обратиться в суд.

Чернокульский посоветовал заранее запросить у кредитора официальный ответ, если такое условие есть в договоре. Он также рекомендовал оформлять отношения с арендатором официально: заключать письменный договор найма, фиксировать состояние квартиры в акте приема-передачи и своевременно платить по ипотеке.