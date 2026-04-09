Россиян предупредили о штрафе за обдирание лука для покраски пасхальных яиц

За умышленное обдирание в магазинах шелухи с лука для покраски пасхальных яиц россиянам может грозить штраф. Об этом РИА «Новости» рассказал глава адвокатской коллегии «Жорин и партнеры» Сергей Жорин.

«Если человек специально обдирает в магазине луковицы, чтобы набрать шелухи, это уже не про „взял мусор“, а про возможное повреждение товара. Здесь важен не интерес к самой шелухе, а то, что ухудшается товарный вид и, возможно, снижается реализуемость овоща», — сказал он.

Жорин пояснил, что такие действия могут квалифицировать по статье о причинении магазину имущественного вреда. Она влечет за собой штраф от 300 до 500 рублей.

Пасху в 2026 году Русская православная церковь отметит 12 апреля. Традиционно печь куличи и красить яйца верующие начинают в Чистый четверг. По словам иеромонаха Феодорита, необязательно готовить праздничные угощения именно в этот день, так как строгого регламента не существует.