Россиян предупредили о штрафах за сжигание листвы на даче

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина в беседе с Lenta.ru сообщила, что за сжигание листвы и других растительных остатков на приусадебных участках могут быть назначены штрафы в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.

Сжигать мусор можно только в предназначенных для этого местах. Продукты горения растительных остатков содержат канцерогенные вещества и загрязняют воздух. Профессор предложила использовать альтернативные методы утилизации отходов, такие как компостирование и измельчение, написали «Известия».

Кроме того, по словам Капустиной, в осенний период контролирующие органы выявляют самовольные постройки, возведенные в течение дачного сезона. Штрафы для физических лиц могут достигать пять тысяч рублей, а для юридических — одного миллиона. Также может потребоваться снос незаконно возведенных конструкций за счет нарушителя, отметила эксперт.

Председатель союза дачников Московской области, депутат Никита Чаплин предупредил дачников о наказании за нарушение нового закона о садоводстве. Собственник садового или огородного земельного участка не вправе отчуждать его отдельно от расположенных на нем построек.