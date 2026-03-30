Россиян предупредили о штрафах за сбор редких грибов и растений

В России действуют строгие ограничения на сбор редких растений и грибов, занесенных в Красную книгу. За нарушение этих норм граждан ждут штрафы от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей, предупредила экс-сенатор, эксперт Ольга Епифанова в беседе с RT .

С 1 сентября 2026 года в Московской области вводится административная ответственность за сбор грибов и растений, занесенных в региональную Красную книгу. Это дополнение к уже действующим федеральным запретам: на территории всей страны запрещено уничтожать и собирать виды, внесенные в Красную книгу России.

Наиболее строгие санкции, включая штрафы до одного миллиона рублей и исправительные работы, применяются в случаях, когда сбор редких грибов и растений ведется на особо охраняемых природных территориях — в заповедниках и национальных парках — для продажи и коммерческого оборота. Такие действия квалифицируются по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса РФ.

Для обычных грибников, собирающих грибы для личного употребления, столь суровые меры не применяются. Чтобы избежать неприятностей, эксперт рекомендует собирать только хорошо знакомые грибы и избегать территорий вдоль дорог, промышленных объектов и свалок, где грибы могут накапливать токсичные вещества.