Россиян предупредили о штрафах до 50 тысяч рублей за выброс мусора из окна

Выбрасывать мусор из окна квартиры или автомобиля — административное нарушение. Даже случайный выброс пакета, окурка или другого мусора может привести к крупному штрафу, предупредила судебный юрист Любава Трофимова в комментарии РИАМО .

По ее словам, в России выброс мусора в неположенном месте регулируется Кодексом об административных правонарушениях. Для физических лиц штраф начинается от одной тысячи рублей и может достигать пять тысяч за первое нарушение. В случае повторного нарушения или если мусор крупный, сумма может вырасти до 10–15 тысяч рублей, написал «Петербургский дневник».

Трофимова отметила, что в Москве и Санкт-Петербурге, где контроль строже, за выброс пакета с отходами из окна жилого дома могут выписать штраф от двух до четырех тысяч рублей. Если это привело к загрязнению двора или улицы, сумма удваивается.

В некоторых случаях штрафы достигают 200 тысяч рублей, а за повторные нарушения машину могут конфисковать как орудие правонарушения.