Россиян предупредили о школьных распродажах с фишинговыми ссылками

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров призвал родителей осторожнее относиться к школьным онлайн-распродажам и подозрительно дешевым гаджетам. Он также посоветовал не разговаривать по телефону о платежах за обучение, передает RT .

Мошенники активизируются перед 1 сентября и пытаются обманывать детей и их родителей, предупредил Ветров.

Он посоветовал не доверять интернет-распродажам «последнего дня». По его словам, за такими предложениями могут скрываться скамеры и фишинговые ссылки, из-за которых можно потерять персональные данные и деньги с банковских карт.

Ветров также призвал с осторожностью покупать гаджеты по рекордно низким ценам. Злоумышленники могут выдавать за новый оригинальный товар подержанную или поддельную технику.

Отдельно Ветров предупредил о звонках от людей, которые представляются сотрудниками школы или Министерства образования и пытаются обсуждать важные финансовые вопросы, связанные с обучением ребенка.

«Никакие финансовые вопросы по телефону не решаются — это мошенники», — сказал депутат.