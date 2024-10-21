Россиян предупредили о росте цен на незамерзайку

Зимняя стеклоомывающая жидкость для автомобилей подорожает в два раза к наступлению холодов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Еще в прошлом году канистра незамерзайки стоила 600 рублей, то уже сейчас ее цена — 1000 рублей, а с наступлением холодов вырастет еще.

Глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин отметил, что рост цены связан с запретом на использование метанола. Теперь в незамерзайке используют изопропиловый спирт, который стоит дороже.

Эксперт напомнил, что высокая цена официального продукта ведет к росту объемов нелегальной незамерзайки, которую производят из метанола и продают на улице. При этом у нее нет сертификатов безопасности.

Врач Валентина Пигарева рассказала, что вдыхание паров незамерзайки может вызвать аллергию. В зоне особого риска находятся люди с заболеваниями дыхательной системы.