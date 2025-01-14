Россиян предупредили о риске пожизненной ренты

В России начала набирать популярность пожизненная рента, в Сети много объявлений об услугах сиделок в обмен на договор о получении квартиры после смерти собственника. Юрист Ольга Федорова на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко рассказала, чем рискуют одинокие пенсионеры, соглашаясь на подобное.

Правозащитник согласилась, что не исключен риск, что после подписания договора сиделка будет заинтересована в скорейшем уходе собственника из жизни.

«Такой риск не исключен. В тех объявлениях указывается, что для заключения договора рассматриваются одинокие пенсионеры и не имеющие родственников. То есть плательщик ренты пытается заранее себя оградить от претензий потенциальных наследников. Его действия будет сложно проконтролировать», — сказала она.

Федорова отметила, что проверить таких людей практически невозможно.

«Тут психология и человеческий фактор, законными способами выяснить все это практически невозможно. Мошенники профессионально входят в доверие, поэтому риск для одиноких людей крайне велик», — добавила она.

Ранее банду черных риелторов поймали в Москве на убийстве стариков ради квартир.