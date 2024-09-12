Россиян предупредили о риске остаться без дачи

В Росреестре объяснили, когда могут изъять дачный участок

Жители России рискуют остаться без дачи, если в течение трех лет не будут осваивать земельный участок. Механизм действия нового закона разъяснил глава Росреестра Олег Скуфинский, его процитировал РБК.

«Если человек приобрел участок, бывает, что он заболочен, зарос растительностью. Тогда нужно время для проектирования дома, чтобы подвести соответствующие коммуникации», — сказал он.

Глава ведомства отметил, что поэтому в законе предусмотрели дополнительные три года на освоение земли. В случае если надзорным органам станет известно, что участок не использовали в течение этого срока, собственнику направят предупреждение.

После этого в течение шести месяцев он обязан устранить нарушения. Если же и за этот период ничего не изменилось, то специалисты Росреестра за 30 дней проведут процедуру изъятия участка.

Ранее россиянам напомнили, что возведение самовольных построек на дачном участке может грозить штрафом.