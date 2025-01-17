Россиян предупредили о риске лишиться пенсий

В случае переезда в другую страну россияне могут лишиться права на получение пенсий, если не предупредят о намерении представителей Социального фонда. Об этом «Газете.ru» сообщила сенатор Ольга Епифанова.

Она напомнила, что ради сохранения социальных выплат за месяц до переезда в другую страну россияне должны предупредить Соцфонд. Заявление можно подать через доверенное лицо или в любое отделение организации.

«Если не сделать этого, гражданин рискует лишиться права на получение пенсии в России», — предупредила Епифанова.

Для продления выплат переехавший за границу россиянин, обязан каждый год подтверждать свой жизненный статус. Это также можно делать через портал «Госуслуги» с использованием биометрических данных или российское консульство, добавила сенатор. При этом в случае смены гражданства сделать это не получится.

Ранее россиянам рассказали о второй индексации пенсий в 2025 году.