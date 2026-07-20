Россиян предупредили о рисках зарядки электромобиля через удлинитель

Председатель ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева рассказала, что зарядка электромобиля через удлинитель и вне специальных зон опасна и может привести к авариям и пожарам, сообщает ИА НСН .

«Зарядка электромобилей может осуществляться от любого источника питания. Это может быть обычная розетка 220 вольт, это может быть промышленная розетка 380 вольт либо зарядная станция переменного или постоянного тока. Использование удлинителей для зарядки электромобилей категорически запрещено», — обозначила Гордеева.

Она подчеркнула, что строительные и пожарные нормы при зарядке электромобилей нужно соблюдать обязательно. По ее словам, что это не формальность, а необходимое условие для предотвращения аварийных ситуаций.