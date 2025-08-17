Россиян предупредили о рисках взлома аккаунтов в соцсетях

Через взломанные аккаунты в социальных сетях мошенники получают доступ к личной информации россиян. Это может привести к уничтожению репутации и другим последствиям, предупредил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

Эксперты сравнили взломанный аккаунт с «открытой дверью», которая дает опасна целым спектров злоупотреблений, последствия которых могут нарастать, как снежный ком.

Мошенники через взломанные аккаунты могут осуществлять «цифровой вандализм», вести финансовые махинации, рассылать массовые сообщения и совершать уголовные действия от имени владельца аккаунта.

Гражданам России рекомендовали как можно лучше защитить свои профили и пароли, чтобы исключить риски для личных данных и своей репутации.

Ранее сообщалось, что мошенники использовать фишинговые атаки от имени маркетплейса Ozon, чтобы получить доступ к его пользователям. Они размещают на сайте баннер с призывом получить промокод на 10 тысяч рублей ко дню рождения.