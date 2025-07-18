Россиян предупредили о рисках купания в Волге из-за размножения сине-зеленых водорослей

Издание «Республика Татарстан» предупреждает о рисках для здоровья из-за размножения сине-зеленых водорослей в Волге. Профессор, заведующая кафедрой природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова объяснила, что массовое размножение зеленых и сине-зеленых водорослей — это ежегодное явление, связанное с антропогенным воздействием на водоемы.

«Особенно опасны сине-зеленые водоросли или цианобактерии, потому что они выделяют в воду нейротоксины. Если животное, к примеру, собака попьет такую воду, оно может отравиться и даже погибнуть. Для рыб массовое размножение сине-зеленых водорослей чревато дефицитом кислорода и гибелью», — процитировало радио Sputnik эксперта.

Ученые подчеркивают, что полностью истребить цианобактерии невозможно, но можно создать сбалансированную экосистему. Эксперты отмечают риски для детей и аллергиков при купании в такой воде — у них могут проявиться сыпь, зуд, слезотечение и проблемы с дыханием.