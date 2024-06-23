Россиян предупредили о повышении цен на услуги ЖКХ

Тарифы на услуги ЖКХ после полуторагодового перерыва вырастут примерно на 10%. О том, как изменятся цены на коммунальные услуги, агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

«Расходы на ЖКУ составляют значительную долю в общей сумме расходов и их повышение особенно почувствуют малоимущие слои населения», — пояснила она.

По словам экономиста, повышение тарифов будет неоднородным, оно будет зависеть от региона и вида услуги. Самое сильное подорожание коснется бытового газа.

Меньше всего изменится цена на электричество при тарифе, рассчитываемом по одной ставке. В дальнейшем рост тарифов на услуги ЖКХ не превысит 4-5% в год, резюмировала Казанцева.

Юрист Кирилл Овтов ранее рассказал 360.ru, что июльское повышение тарифов затронет всех граждан,, но часть из них имеет право на субсидии при оплате коммунальных услуг.