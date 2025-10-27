Россиян предупредили о последствиях сокращения рабочего дня за счет обеда

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов предупредил в беседе с «Абзацем» , что попытка уйти с работы раньше конца смены, пожертвовав обеденным перерывом, может привести к увольнению.

Согласно статье 108 ТК РФ, работодатель обязан выделять время на обеденный перерыв сотрудникам с полным рабочим днем. Пожертвовать это время и уйти раньше нельзя, отметил юрист. Нарушение трудового режима может привести к замечанию, а при повторении — к выговору и последующему увольнению.

Кофанов добавил, что существует категория сотрудников, для которых обед не предусматривается — это работники с трудовым днем продолжительностью четыре часа. Для остальных категорий руководитель обязан устанавливать обеденный перерыв. Если сотрудник решает не уходить в обед, это не дает ему права уходить с работы раньше.