Россиян предупредили о подорожании пива

«Фонтанка»: производители пива в России поднимут цены с 1 сентября

Производители пива и слабоалкогольных напитков планируют с 1 сентября поднять цены на свою продукцию. О возможном повышении стоимости спиртного в России сообщила «Фонтанка» .

По данным издания, с 1 сентября отпускные цены поднимут два крупнейших отечественных производителя: ООО «Пивоваренная компания Балтика» и АО «АБ ИнБев Эфес».

В отправленном торговым сетям письме конкретные позиции и точный процент индексации не назвали. При этом пообещали в скором времени предоставить новые прайс-листы.

Предполагается, что оптовая стоимость напитков «Балтика» увеличится примерно на 10%. В линейке «АБ ИнБев Эфес» сильнее всего подорожают Efes и Bud (17%) Hoegaarden (15%) и Velkopopovicky Kozel (12%). Остальные позиции вырастут в цене на 5-10%.

Ранее россиян предупредили о подорожании алкогольной продукции во втором полугодии 2024 года. Ожидается рост цен на водку, бренди и коньяк.