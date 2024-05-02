Россиян предупредили о подорожании красной икры из-за введения обязательной маркировки | 360°

02 мая 2024, 14:45
Россиян предупредили о подорожании красной икры из-за введения обязательной маркировки
Глава Информагентства по рыболовству Александр Савельев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предупредил россиян о подорожании красной икры на фоне введения обязательной маркировки.
Эта мера, как пояснил специалист, направлена на борьбу с фальсификатом, однако уверенности в том, что она будет эффективной, нет.
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«Пять лет назад в России ввели технический регламент о безопасности рыбы и рыбной продукции. Ни „Меркурий“, ни технический регламент не работают», — сказал Савельев.
Ранее Михаил Мишустин подписал постановление правительства об обязательной маркировке красной икры.
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