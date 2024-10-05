Россиян предупредили о новой схеме обмана от лица служб доставки

Аферисты стали обманывать россиян с помощью фальшивых аккаунтов профилей популярных сервисов доставки в мессенджерах. Об этом ТАСС сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Мошенники пишут пользователям от лица компаний, занимающихся доставкой: Delivery Club, СДЭК, «Яндекс доставки» и «Сбермаркета». Злоумышленники сообщают своим жертвам, что их заказ якобы готов к доставке, и для его отслеживания нужно перейти по ссылке.

После перехода пользователь попадает на фальшивый сайт, где просят вести личные данные, в том числе номер карты, имя пользователя и пароль от онлайн-банка. Кузьменко напомнил, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам, а тем более оставлять данные своей банковской карты.

«Очередной вид мошенничества, направленный, скорее, на старшее поколение», — отметил он.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники могут звонить россиянам под видом сотрудников МФЦ, чтобы взломать аккаунт на «Госуслугах». В ведомстве призвали никому не сообщать коды из смс и push-уведомлений.