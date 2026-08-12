Россиян предупредили о мошенничестве с «бонусами» в онлайн-играх для детей

Заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова рассказала RT о новом способе мошенничества, направленном на детей. Злоумышленники предлагают несовершеннолетним купить виртуальные предметы или получить бонусы в онлайн-играх, а затем перенаправляют их на страницы, где нужно указать платежные данные.

Другой вариант предполагает более длительное общение. Незнакомец может поддерживать разговор на игровом форуме или в социальной сети, чтобы войти в доверие. После этого он просит сообщить реквизиты или совершить какое-либо действие.

Белова подчеркнула, что опасность представляют и обычные покупки в интернете. Привлекательная цена на технику может привести школьника на поддельный сайт. После оплаты заказ не приходит, а введенная при оформлении информация оказывается у злоумышленников.

Эксперт рекомендует объяснить ребенку, что нельзя называть код из смс, высылать реквизиты или предоставлять доступ к онлайн-банку. Если предложение кажется подозрительным или требует немедленных действий, лучше ничего не предпринимать до разговора с родителями.