Россиян предупредили о хакерских атаках на сайты салонов красоты и сервисов доставки

В преддверии Нового года в России участились хакерские атаки на сайты сервисов по доставке продуктов и салонов красоты. В первом случае злоумышленники создают массовые заказы с поддельными данными, что приводит к перегрузке логистических систем. Во втором — создают фальшивые записи на услуги салонов, что не позволяет настоящим клиентам попасть к мастерам. Об этом РИА «Новости» рассказал директор платформы облачной киберзащиты Solar Space ГК «Солар» Артем Избаенков.

«Под особым вниманием злоумышленников в конце года находятся сайты следующих компаний. Сервисы по доставке подарков — злоумышленники через ботов или вручную создают массовые заказы с поддельными данными, что перегружает систему логистики, вызывает путаницу и лишние расходы со стороны бизнеса», — отметил он.

Также существует вероятность DDoS-атак на сайты небольших курьерских служб. Это может привести к тому, что сайт доставки перестанет работать в важный момент, что, в свою очередь, негативно отразится на репутации компании и приведет к потере клиентов.

Кроме того, конкуренты и недоброжелатели могут оставлять негативные отзывы или использовать ботов для создания ложной активности на сайтах салонов красоты. Также существует риск хищения баз данных клиентов, что может привести к шантажу или угрозе их продажи конкурентам.

Также в тройку самых привлекательных для хакеров ресурсов в преддверии новогодних каникул вошли сайты небольших отелей и местных туроператоров в различных регионах России. Хакеры часто атакуют незащищенные сайты. Кроме того, туристические компании часто хранят контактные данные, номера паспортов и другую конфиденциальную информацию, которая может быть украдена и продана на черном рынке.

Ранее россияне предупреждали, что хакеры начали распространять банковский троян через фейковые маркетплейсы. Преступники создают сайты несуществующих интернет-магазинов, где предлагают товары по привлекательным ценам. Покупателей, которые делают заказ, уверяют, что оплата будет при получении. Через время приходит SMS о том, что заказ отправлен, и для его отслеживания нужно скачать специальное мобильное приложение-трекер.