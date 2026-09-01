Россиян предупредили о фальшивых выплатах к школе от мошенников

Мошенники рассылают сообщения о якобы доступных социальных выплатах к новому учебному году и крадут доступ к «Госуслугам» или банковским приложениям. Об этом предупредил кандидат технических наук, доцент РТУ МИРЭА Алексей Двилянский, передает RT .

Злоумышленники отправляют родителям сообщения от имени знакомых или сотрудников Социального фонда. Получателям предлагают перейти по ссылке для оформления выплаты.

Ссылка ведет на фальшивый сайт, который копирует внешний вид «Госуслуг». Пользователя просят указать логин, пароль и код из СМС якобы для подтверждения личности.

Двилянский пояснил, что код позволяет преступникам войти в реальный аккаунт «Госуслуг» или получить доступ к банковскому приложению. Вместо обещанной выплаты у жертвы могут списать деньги со счетов.

Эксперт напомнил, что государственные пособия не оформляют через ссылки из мессенджеров и не требуют данных карты или кодов из СМС. Информацию о выплатах следует проверять только на сайтах Социального фонда России и «Госуслуг», открывая их вручную через браузер.

Двилянский также посоветовал предупредить пожилых родственников о схеме. Ранее россиян предупреждали, что мошенники могут просить код под предлогом добавления в школьный чат.