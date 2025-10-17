Россиян предупредили о дисциплинарных мерах за романтические отношения в офисе

Учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова в беседе с «Москвой 24» рассказала, что поцелуи и романтические встречи на рабочем месте могут привести к санкциям со стороны работодателя.

Если локальные акты организации четко запрещают сотрудникам заниматься личными делами во время работы, то за нарушение этого правила могут быть приняты дисциплинарные меры. Однако, по словам эксперта, работодатель не имеет права запрещать сотрудникам заводить служебные романы или увольнять их на этом основании.

Работодатель может устанавливать требования и правила, связанные с выполнением трудовых обязанностей, но не имеет права вмешиваться в личную жизнь сотрудников, если это не связано с рабочими моментами. Однако руководство может прописать в документах правила, предотвращающие конфликт интересов.