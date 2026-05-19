Россиян предупредили, что за срывание сирени в городе могут оштрафовать

Юрист Илья Русяев предупредил, что за срывание сирени в Москве можно получить штраф до 500 тысяч рублей или лишиться свободы на срок до двух лет. По словам эксперта, в столице обрывать любые зеленые насаждения, включая кусты сирени, запрещает статья 4.18 КоАП Москвы, написала «Москва 24» .

За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — от 3,5 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, для юридических — 300 тысяч.

Если сирень срывали так, что куст перестал расти, применяется статья 4.19. Штраф для граждан составит 4–4,5 тысячи рублей. Параллельно нарушителя могут привлечь к ответственности по статье 7.17 КоАП РФ об уничтожении или повреждении чужого имущества. В этом случае штраф будет от 300 до 500 рублей.

При повреждении кустарника до степени прекращения роста и ущербе свыше 5 тысяч рублей возбуждают дело по статье 260 УК РФ о незаконной рубке лесных насаждений. Наказания могут быть различными: штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет с выплатой от 100 до 200 тысяч.

Когда сирень обламывают ради продажи, вступает в силу статья 158 УК РФ о краже, поскольку кусты в скверах, парках и во дворах находятся в государственной либо муниципальной собственности или входят в общее имущество владельцев помещений многоквартирного дома. Нарушителя могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей, а максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.