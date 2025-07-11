Россиян предупредили, что за купание в фонтанах можно получить штраф до 2,5 тыс. рублей

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил NEWS.ru о возможных штрафах и аресте до 15 суток за купание в фонтанах в жару.

В жаркую погоду некоторые граждане стремятся охладиться в городских фонтанах, однако такое поведение может привести к санкциям. По словам Бондаря, повреждение элементов фонтана или нарушение общественного порядка грозит серьезными последствиями.

Если человек залез в фонтан, ему могут выписать штраф до 500 рублей за порчу имущества. В случае, если действия гражданина сочтут нарушением общественного порядка, штраф может увеличиться до 2,5 тысячи рублей, а в некоторых случаях даже привести к аресту на 15 суток по статье 20.1 КоАП РФ.

Бондарь подчеркнул, что фонтаны являются технически сложными сооружениями, и их поломка из-за купания может создать опасность для самих нарушителей. Эксперт посоветовал искать более безопасные и законные способы, чтобы охладиться в жару, например, посетить городской пляж или бассейн.