Россиян предупредили, что в Корнильев день 26 сентября нельзя делать уборку в доме

26 сентября православные вспоминают святого Корнилия — римского сотника, которого обратил в христианство апостол Петр. На Руси этот день считался границей осени: было принято выкопать из земли все корнеплоды и завершить осенние работы, а редкь называли «королевой стола», пишет «ФедералПресс» .

26 сентября православные чтят память святого Корнилия Сотника и отмечают Обновление храма Воскресения Христова (Осеннюю Пасху). По преданию, Корнилий был воином, принявшим веру от апостола Петра. Он стал первым язычником, крещенным апостолом, и сам начал обращать людей.

В народе этот день считался завершением огородных работ. Считалось, что после Корнилья корень в земле больше не растет, а зябнет, поэтому спешили выкопать морковь, свеклу и картофель. Вечером урожай сортировали и убирали в погреб. Главным овощем была редька. Существовало поверье: если до девяти лет кормить детей блюдами из редьки (стараясь приготовить не менее семи разных кушаний), они вырастут умными.

С этим днем связано множество запретов. Нельзя было убираться в доме, чтобы не выместить счастье, смотреться в зеркало, переедать, гадать, покупать дорогие вещи или играть свадьбы. Гостям не доверяли мыть посуду.