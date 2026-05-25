Россиян предупредили, что установка кондиционера на стену в доме требует соблюдения определенных правил

Фасад здания является общим имуществом всех собственников помещений в доме. По словам эксперта «Народный фронт. Аналитика» Елены Гладковой, установка кондиционера на стену требует соблюдения определенных правил, написал RT .

Основные требования закреплены в Жилищном кодексе России, а также в строительных нормах и правилах. Кроме того, во многих регионах действуют местные правила благоустройства, которые могут дополнительно ограничивать размещение кондиционеров на фасадах.

Если разговор с собственником о причиняемых неудобствах не помог, можно написать досудебную претензию с требованием демонтажа или устранения мешающих факторов и вручить ее под роспись или отправить заказным письмом.

«Также вы вправе обратиться в управляющую компанию с требованием проверить законность установки и устранить течь», — отметила Гладкова.

При бездействии управляющей компании можно обратиться в жилищную инспекцию или суд. Наличие самовольно установленного оборудования — повод для выдачи предписания или иска от имени УК к собственнику.

В домах — объектах культурного наследия действуют еще более жесткие правила установки кондиционеров.