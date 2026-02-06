Россиян предупредили, что установка камер в подъезде без согласия соседей может привести к уголовной ответственности

Юрист Екатерина Нечаева в разговоре с «РИА Новости» предупредила, что установка видеокамер в подъезде без согласования с соседями может повлечь за собой серьезные последствия, включая уголовную ответственность.

Она отметила: «Если камера направлена на двери соседей, то может быть и уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни».

По словам юриста, размещение камер видеонаблюдения в местах общего пользования допустимо только после согласования с управляющей компанией и одобрения всех собственников жилья на общем собрании. Самовольная установка следящего оборудования считается нарушением, написали «Известия».

Кроме того, соседи могут обратиться в суд с требованием демонтировать незаконно установленную камеру. За подобные действия предусмотрены административные санкции: штраф от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей за незаконную обработку персональных данных и от ста до трехсот рублей за самоуправство.