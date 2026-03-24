Россиян предупредили, что рассылка резюме с рабочей почты может привести к увольнению

Юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина сообщила «Москве 24» , что сотрудника, который ищет новую работу, могут наказать за рассылку резюме с корпоративной почты и регулярные опоздания из-за собеседований.

По ее словам, российское законодательство не запрещает искать новую работу, продолжая трудиться на имеющейся должности, но делать это нужно вне рабочего времени.

«Единственное, этим не надо заниматься в рабочее время, потому что оно предназначено исключительно для выполнения текущих задач», — отметила эксперт.

Шайдуллина добавила, что если работник рассылает резюме с рабочей почты, это может нарушать соглашение о конфиденциальности, так как использование корпоративной почты в личных целях часто запрещено локальным нормативным актом. В таком случае есть риск привлечения к дисциплинарной ответственности, а при повторном нарушении — увольнения.

Кроме того, если сотрудник начнет постоянно опаздывать, задерживаясь на собеседованиях, к нему также могут применить наказание в виде замечания или выговора. Если поведение не изменится, сотрудника могут уволить, предупредила Шайдуллина.