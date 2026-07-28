Россиян предупредили, что пальмовое масло осложняет кремацию

Врач Марият Мухина сообщила, что часть пальмового масла может оставаться в организме в полузатвердевшем состоянии и осложнять кремацию. В свою очередь ритуальный эксперт Елена Шевченко отметила, что на процесс также влияют температура и длительность процедуры, передает Life.ru .

В последние годы процедура кремации усложнилась из-за пальмового масла, которое, как утверждают эксперты, может сохраняться в теле человека после смерти.

Основатель центра похоронных услуг «ВОЗНЕСЕНИЕ» Елена Шевченко рассказала, что еще несколько лет назад тела в крематориях сжигали при более низкой температуре, а сама процедура занимала меньше времени. По ее словам, эти параметры зависят от ряда факторов.

Врач-инфекционист Марият Мухина объяснила, что пальмовое масло содержит триглицериды с преобладанием пальмитиновой и олеиновой жирных кислот. Температура плавления такого жира составляет 36-39°C, тогда как температура тела человека находится в пределах 36,5-37,5°C. Из-за этого часть пальмового масла может оставаться в организме в полузатвердевшем состоянии.