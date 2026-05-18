Россиян предупредили, что отказ от отработки двух недель при увольнении может привести к ответственности

Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева сообщила, что отказ отрабатывать двухнедельный период после увольнения может повлечь за собой дисциплинарную ответственность и увольнение за прогул. Об этом написал ТАСС .

Эксперт подчеркнула, что решение о непрохождении отработки сотрудник не может принимать самостоятельно. По ее мнению, работнику следует покинуть организацию без долгов и отрицательной характеристики, добавили «Известия».

«Если нет договоренности или соглашения с работодателем и сотрудник просто не вышел на работу, потому что не хочет отрабатывать, в этой связи он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в виде увольнения за прогул, независимо от того, было ли подано заявление об увольнении по собственному желанию», — отметила она.

Также 16 мая в Роскачестве рассказали об условиях выплаты по больничному после увольнения. Согласно Трудовому кодексу РФ и нормам социального страхования, пособие по временной нетрудоспособности предоставляется тем, кто заболел в течение 30 календарных дней с момента увольнения. Главное условие для получения выплаты — отсутствие нового официального трудоустройства на момент открытия больничного листа.