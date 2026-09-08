Россиян предупредили, что опоздание на работу может снизить премию не более чем на 20%

Эксперт Народного фронта Елена Гринь пояснила, что работодатель может уменьшить премию за опоздание, если это предусмотрено внутренними правилами компании, сообщает RT .

Премия относится к стимулирующим выплатам и не всегда входит в гарантированную часть зарплаты. Ее могут не начислить сотруднику, который не выполнил установленные показатели или условия премирования.

Гринь отметила, что снижение выплаты за дисциплинарный проступок, включая опоздание, допустимо только при наличии такого условия в локальном акте работодателя. Уменьшить премию можно лишь за период, когда к работнику применили взыскание.

При этом общее снижение зарплаты за месяц не может превышать 20%. Работодатель не вправе отменить премию без основания, предусмотренного внутренними документами.

Эксперт подчеркнула, что невыплата или сокращение премии не считаются дисциплинарным взысканием. Трудовой кодекс предусматривает замечание, выговор или увольнение.