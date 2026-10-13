Россиян предупредили, что капающий кран способен привести к потере около 8 тыс. литров в год

Подтекающий кран, неисправный бачок и привычка оставлять воду включенной без необходимости увеличивают счета за ЖКХ. Руководитель службы клиентского сервиса «Компании РМС» Иван Хорошев в беседе с « Лентой.ру » назвал пять распространенных ошибок.

Обычный смеситель пропускает порядка 12–13 литров воды в минуту, однако с водосберегающим аэратором расход снижается примерно до 6–7 литров, пояснил специалист Хорошев. У душа разница еще заметнее: мощный поток расходует 15–20 литров в минуту против 6–8 литров при использовании экономичной лейки, пишет Ura.ru.

Капающий кран способен привести к потере около восьми тысяч литров в год, а протекающий бачок — до 260 литров в сутки. Снизить расход помогут водосберегающие насадки, двухрежимный слив и привычка закрывать кран, когда вода не нужна. Эксперт также посоветовал проверять сантехнику на скрытые утечки и своевременно устранять неисправности, так как постоянная влага может повредить мебель, отделку и привести к появлению плесени.