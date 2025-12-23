Россиян предупредили, что использование светлого стекла для шампанского может сигнализировать о подделке

Покупка качественного шампанского накануне Нового года — задача непростая, учитывая популярность напитка и большое число случаев мошенничества. Представитель фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова предупредила читателей Life.ru о важных аспектах, позволяющих выявить поддельный товар еще до совершения покупки.

Шампанское давно стало символом праздника и неизменно сопровождает встречу Нового года, будь то семейное застолье или шумная вечеринка. Вместе с популярностью напитка растет и привлекательность рынка для злоумышленников. Ранее треть реализуемого в России шампанского оказывалась фальшивкой, и хотя ситуация заметно улучшилась, опасность приобрести некачественный продукт сохраняется.

Один из ключевых признаков подлинности продукта — внешний осмотр упаковки. Важно убедиться, что бутылка цела, отсутствуют трещины и сколы. Пробка должна быть изготовлена из натуральной пробки, а не из пластика, который используется для бюджетных напитков. Проверить материал пробки можно тактильно: натуральная древесина ощущается мягкой, тогда как пластик тверже и грубее.

Еще одно важное наблюдение — цвет стеклянной бутылки. Классический вариант — темно-зеленое стекло, защищающее содержимое от солнечных лучей. Исключение составляют только розовые и красные сорта шампанского, которые иногда поставляются в прозрачных емкостях. Использование светлого стекла для традиционных сортов напитка сигнализирует о возможной подделке, так как в такой таре продукт гораздо быстрее деградирует и теряет вкусовые характеристики.