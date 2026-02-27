Россиян предостерегли от выбора небезопасных складов для хранения вещей

Председатель Национальной ассоциации операторов контейнерных складов Артем Замараев в беседе с радио Sputnik подчеркнул важность учета противопожарных мер при выборе склада для хранения личных вещей или коммерческих товаров.

Эксперт отметил, что склады бывают разных типов: склад ответственного хранения и индивидуальный контейнерный склад. На складе ответственного хранения вещи принимаются по описи, а доступ в зоны хранения имеют только работники объекта. Однако, по словам Артема Замараева, даже наличие систем пожаротушения не гарантирует сохранности имущества в случае пожара.

«Если на большом складе начался пожар, его крайне сложно остановить. Подобные помещения часто сгорают целиком, и имущество спасти не удается», — пояснил эксперт.

Замараев назвал индивидуальные контейнерные склады одним из наиболее надежных вариантов. Он отметил, что противопожарную безопасность там обеспечивают, прежде всего, законы физики. Контейнеры — это герметичные боксы с минимальным доступом кислорода, вероятность возгорания в них очень низка.

Кроме того, эксперт посоветовал с осторожностью относиться к кладовым и складам, обустроенным в подвалах жилых домов или старых промышленных зданиях, так как они редко имеют полноценную противопожарную защиту.