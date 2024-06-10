Россиян научили отличать качественное мороженое

Роспотребнадзор: при выборе мороженого стоит обращать внимание на этикетку

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Роспотребнадзор в рамках реализации программы «Здоровое питание» рассказал о том, как правильно выбрать качественное мороженое. Инструкцию предоставили на сайте здоровое-питание.рф.

Россиянам посоветовали обращать внимание на этикетку. Мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как «растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром». В зависимости от состава и процента наличия молочного и растительного жиров различают молочное мороженое, сливочное, пломбир, кисло-молочное и мороженое с заменителем молочного жира. Если данные о производителе и сроке годности продукта не указаны или размыты, от покупки лучше отказаться.

Кроме того, стоит обращать внимание на вес упаковки, наличие в продукте стабилизаторов, внешний вид лакомства, его текстуру и форму. Деформация продукта указывает на то, что режим хранения нарушили и его подвергли разморозке.

«Первый признак повторного замораживания — ощущение „песка“ во рту», — отметили специалисты.

Процессы микробиологической порчи продукта вызывают расстройство кишечника, предупредили они.

Ранее в рамках проекта «Здоровое питание» рассказали, что йогурт и топинамбур вошли в топ-5 лучших продуктов для пищеварения.

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