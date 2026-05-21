Россиян начали обманывать через сгенерированные видео с чиновниками

Юрист Богданова предупредила о новой схеме мошенников с видео на базе ИИ

Аферисты начали использовать искусственный интеллект, чтобы создавать фальшивые видео с участием чиновников и знаменитостей. В них они анонсируют несуществующие государственные выплаты, розыгрыши и акции, рассказала РИА «Новости» юрист Елена Богданова.

«С помощью генеративного ИИ мошенники создают аудио- и видеоматериалы, имитирующие голоса и образы официальных лиц или известных личностей. Они анонсируют мнимые государственные выплаты, лотереи или акции», — объяснила Богданова.

Жертвам приходят сообщения о специальных выплатах для семей с детьми. Для получения денег человека просят перейти в мессенджер или на сайт, похожий на «Госуслуги». Там у него выманивают личные данные и реквизиты банковской карты.

