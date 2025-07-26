Россия завоевала три золотые и две серебряные медали на олимпиаде по физике во Франции

Российские школьники привезли три золотые и две серебряные медали с 55-й Международной олимпиады по физике, которая прошла во Франции. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Правительство России.
Зампред правительства Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов выразили свои поздравления победителям, написала газета «Взгляд».
«По поручению президента Владимира Путина мы создаем все условия для раскрытия талантов детей и молодежи, и вновь наши школьники доказали, что россияне — лучшие! — отметил вице-премьер.
Участие в соревнованиях приняли школьники из 86 стран, включая Россию.
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