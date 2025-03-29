Россия передавала в «Хранилище Судного дня» семена, сохраненные еще при СССР

Арарат-Исаев: сохраненные в Ленинграде семена есть в «Хранилище Судного дня»

Россия отправила образцы семян, сохраненных еще в советском Ленинграде, в международное «Хранилище Судного дня». Они помогут восстановить мировую флору в случае глобальной катастрофы, рассказал в программе «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым на РЕН ТВ учитель информатики и технологии Марат Арарат-Исаев.

Хранилище расположено в вечной мерзлоте на глубине около 120 метров на норвежском архипелаге Шпицберген. В его коллекции находится 900 тысяч семян растений.

Конструкция хранилища выдержит прямое попадание ядерного заряда, а внутри постоянно поддерживается температура -18 градусов. Сами семена упакованы в специальные герметичные пакеты.

«В „Хранилище“ мы принимали участие и как строители, и как поставщики культур. Наши культуры, которые были еще в Ленинграде, сохранены. Мы туда их поставили для того, чтобы оттуда можно было взять семена и засеять ими всю планету», — рассказал Арарат-Исаев.

Но в последние годы сотрудничество с Норвегией оказалось под угрозой. Российским организациям закрыли доступ к хранилищу. Норвежская сторона лишила Россию доступа к ее национальным генетическим ресурсам, по сути, украла их.

Российские власти решили построить собственное хранилище в Якутии. Там уже работает Федеральное криохранилище семян растений, причем собранная в нем коллекция по-настоящему уникальна. В случае глобальной катастрофы можно будет восстановить экосистему не только России, и в других регионах мира.

«Хранилище Судного дня» впервые вскрыли осенью 2015 года. Сирийским ученым вернули несколько сортов пшеницы, овса и некоторых трав.