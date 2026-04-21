Россия и КНДР соединили новый автомобильный мост

Россия и КНДР соединили пролеты автомобильного моста через реку Туманную на границе двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ .

В церемонии стыковки принял участие глава ведомства Андрей Никитин. В ходе своего выступления он подчеркнул, что запуск переправы получил стратегическое значение для экономики и социальной сферы двух стран.

«Будет создано первое прямое автомобильное сообщение между Россией и КНДР. Пока есть только железнодорожный маршрут — по мосту Дружбы через реку Туманную», — сказал министр.

По его словам, новый мост позволит увеличить объем взаимной торговли, упростить логистику и укрепить культурные связи.

В Минтрансе уточнили, что длина мостового перехода составила почти пять километров, а самого моста — около одного километра.

На стройке задействовали более 70 человек и свыше 30 единиц техники. Специалисты использовали пять тысяч тонн металлоконструкций и более девяти тысяч кубометров бетона.

Движение по мосту планируют открыть летом этого года. Одновременно рабочие продолжат обустраивать автомобильный пункт пропуска «Хасан», который сможет принимать 300 машин и более двух тысяч человек в сутки.

Строительство моста стартовало 1 мая 2025 года при участии премьер-министра России Михаила Мишустина и председателя кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сона.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын вновь подчеркнул, что страна во всем поддерживает Россию. О том, что Пхеньян сохраняет приверженность нынешнему курсу, сказано во фрагменте письма лидера КНДР Ким Чен Ына президенту России Владимиру Путину.