Россия и КНДР начали переговоры о совместных кинопроектах
Россия и КНДР обсуждают производство совместных картин и съемки российских фильмов в Северной Корее. Об этом со ссылкой на «Роскино» и опрошенных востоковедов сообщил RTVI.
Гендиректор «Роскино» Эльза Антонова отметила, что стороны планируют участие кинематографистов в проектах друг друга и взаимный прокат лент.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов назвал переговоры шагом вперед, подчеркнув, что прежде Пхеньян неохотно пускал российских кинематографистов.
Его коллега Евгений Ким добавил, что совместные фильмы, скорее всего, посвятят истории: освобождению Кореи в 1945 году и восстановлению страны с помощью СССР