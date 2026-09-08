Россия и Китай обсуждают проект совместного строительства парка развлечений в Подмосковье

Россия ведет переговоры с Китаем о создании парка развлечений на территории страны. Среди возможных регионов для строительства рассматривается Московская область, сообщил РИА Недвижимость директор Ассоциации парков России Денис Цуканов.

Он отметил, что в 2025 году организация подписала соглашение о сотрудничестве с Китайской ассоциацией парков развлечений и производителей аттракционов. С тех пор представители обеих организаций начали осуществлять взаимные визиты в Пекин и Москву.

Цуканов подчеркнул, что Московская область представляет интерес для потенциальных инвесторов, так как в регионе нет крупных парков развлечений. Агентство стратегического развития национальных тематических парков предлагает создать парк, посвященный славянским сказкам.

«Под проект разработана финансовая модель с синдицированным пулом инвесторов. Сейчас идет процесс проработки возможных партнеров. Планируется закупать аттракционы ведущих российских производителей, а также мировых лидеров, которые стремятся развивать сотрудничество с Россией», — рассказал Цуканов.

Он подчеркнул, что китайские компании могут быть полезны как партнеры по технологиям, аттракционам, инженерным решениям и производству оборудования. Однако культурный и смысловой контент парка должен оставаться российским.