«Россети Тюмень» подвели итоги установки интеллектуальных приборов учета электроэнергии в 2025 году

Компания «Россети Тюмень» подвела итоги установки интеллектуальных приборов учета электроэнергии в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО за 2025 год. Об этом сообщил nashgorod.ru .

Всего было установлено свыше 5,3 тысячи современных счетчиков для вновь подключенных пользователей и около 4,3 тысячи устройств взамен устаревших моделей. Общий объем инвестиций составил более 485 миллионов рублей.

Благодаря внедрению «умных» счетчиков информация о потреблении автоматически передается энергопоставщикам, исключая человеческий фактор и минимизируя риск ошибок в начислениях платежей. Интеллектуальные устройства также способны фиксировать изменения уровня напряжения сети и оперативно обнаруживать случаи несанкционированного потребления энергии.