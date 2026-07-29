Россельхозцентр: для богатого урожая томатов в августе нужно использовать подкормки, богатые калием и фосфором

В августе помидоры активно созревают, и для хорошего урожая важно правильно ухаживать за растениями. Специалисты Россельхозцентра рассказали URA.RU , какие меры стоит предпринять в этот период.

В начале августа у большинства сортов томатов уже сформировались основные кисти, и теперь растения должны сосредоточиться на созревании плодов. Эксперты рекомендуют принять меры для ускорения этого процесса, профилактики фитофторы и обеспечения растений необходимыми удобрениями.

В августе томаты почти не нуждаются в азоте, так как он стимулирует рост листьев и пасынков, из-за чего плоды могут получиться мелкими. В этот период лучше использовать подкормки, богатые калием и фосфором. Среди рекомендуемых удобрений — монофосфат калия, сульфат калия, древесная зола и комплексные удобрения для томатов с повышенным содержанием калия.

Полив помидоров в августе тоже требует особого подхода. В этом месяце потребность растений в воде снижается, поэтому рекомендуется сократить частоту полива, но увеличить объем воды. При поливе важно направлять воду к корневой системе, использовать воду комнатной температуры и поливать в утреннее или вечернее время.

Листья у томатов убирают, когда высота куста достигнет 25–30 см и сформируется цветочная кисть. Преждевременное удаление листьев замедлит развитие растения. Удалять следует листья, которые соприкасаются с землей, а также пожелтевшие, увядающие и поврежденные листья. Удаление листьев под первой плодоносящей кистью разрешается только после того, как плоды на ней созреют и начнут менять цвет.