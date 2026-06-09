Россельхозцентр: для богатого урожая огурцов важно обеспечить регулярный полив теплой водой и мульчировать почву

Огурцы — желанный гость на любом огороде, однако часто дачники сталкиваются с тем, что растения болеют, а плоды горчат и деформируются. Чтобы получить богатый урожай свежих огурцов, важно правильно ухаживать за ними в течение всего сезона. Специалисты Россельхозцентра в беседе с URA.RU выделили несколько основных факторов, которые могут негативно сказаться на урожае огурцов летом.

Среди них — резкие перепады дневных и ночных температур, недостаток влаги, отсутствие подкормки и вредители с болезнями. Чтобы минимизировать риск перепадов температур, рекомендуется укрывать растения в открытом грунте и закрывать форточки в теплицах на ночь.

Также важно обеспечить регулярный полив теплой водой, особенно в жару, и мульчировать почву. Подкормка огурцов также играет важную роль: в начале лета стоит использовать нитрофоску, в середине сезона — настой коровяка с сульфатом калия, а в августе — коровяк с калийной солью.

По внешнему виду растения можно определить, каких питательных веществ ему не хватает. Например, бледные листья указывают на недостаток азота, а фиолетовый оттенок и бурая нижняя часть — на дефицит фосфора. Сухая кайма по краю листа и закручивание листа могут свидетельствовать о нехватке калия.

Уход за огурцами в теплице также требует внимания. Необходимо ежедневно проветривать теплицу, особенно для пчелоопыляемых сортов, и следить за формированием плетей. При 8–10 листьях стебли следует закрепить на шпалере, а когда главная плеть достигнет 2 метров — прищипнуть верхушку. Боковые побеги длиной 50 см нужно обрезать, оставив на основном стебле 4–5 точек роста. Пустоцветы удаляют над третьим листом, а пожелтевшие листья — убирают.

Таким образом, следуя рекомендациям специалистов, можно значительно повысить шансы на получение качественного урожая огурцов.