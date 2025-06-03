Россельхознадзор зафиксировал серьезные нарушения на курганской ферме

Россельхознадзор зарегистрировал серьезные нарушения на ферме крупного рогатого скота в Варгашинском районе Курганской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу организации.

Так, специалисты выявили значительные отклонения от санитарных и ветеринарных норм. Инспекторы обнаружили, что условия содержания животных не соответствуют установленным требованиям, что может привести к распространению заболеваний среди скота.

Проверка показала отсутствие необходимых дезинфекционных барьеров на въездах, а также недостатки в хранении кормов, которые могут стать причиной их порчи и заражения. Кроме того, было отмечено совместное содержание здоровых и больных животных, что увеличивает риск эпидемий.

Руководству фермы выдано предписание об устранении выявленных нарушений до 16 июня.