Россельхознадзор вернул Казахстану 38 тонн лука из-за проблем с сертификатом

Сотрудники Россельхознадзора в среду, 28 мая, задержали партию казахстанского лука. Общий вес груза составил 38 тонн. Товар был предназначен для реализации в торговых точках на территории Челябинска и Екатеринбурга. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.