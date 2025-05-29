Россельхознадзор вернул Казахстану 38 тонн лука из-за проблем с сертификатом

Сотрудники Россельхознадзора в среду, 28 мая, задержали партию казахстанского лука. Общий вес груза составил 38 тонн. Товар был предназначен для реализации в торговых точках на территории Челябинска и Екатеринбурга. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

По информации ведомства, причина запрета — нарушение маркировки: QR-коды оказались неразборчивыми, что сделало фитосанитарные сертификаты недействительным. Продукцию возвратили обратно в Казахстан для устранения нарушений.

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