Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в свинине из Бразилии

Фото: РИА «Новости»

Специалисты Россельхознадзора нашли сальмонеллу в свинине бразильского производителя Seara Alimentos Ltda. Об этом сообщило ведомство в беседе с РИА «Новости».

«Россельхознадзор ведет непрерывный мониторинг поступающей продукции из третьих стран, в том числе из Бразилии, по результатам которого в продукции предприятия Seara Alimentos Ltda было обнаружено нарушение», — заявили в пресс-службе.

Из-за случившегося ведомство усилило лабораторный контроль за поступающими продуктами с этого предприятия. Кроме того, в прошлом году на поставки Seara Alimentos Ltda уже вводили расширенный контроль, потому что один раз обнаружили в свинине бактерии Listeria monocytogenes.

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