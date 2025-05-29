Россельхознадзор обнаружил нарушения при производстве свиного мяса в Курганской области

В Курганской области на одном из мясоперерабатывающих предприятий выявили нарушения в документации. В документах не было указано, из какого именно сырья произведено свиное мясо. Об этом Ura.ru сообщило Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.
«В качестве сырья была указана „свинина в полутушах в шкуре охлажденная 1399,1 кг“, однако в компоненте „Меркурий“ не был отражен костный остаток и иная мясная продукция. В результате нарушена прослеживаемость продукции», — говорится в сообщении ведомства.
Россельхознадзор приостановил регистрацию ответственного сотрудника предприятия в информационной системе. Компания получила официальное предупреждение о нарушении требований ветеринарного законодательства и запрет на выпуск продукции в розничную продажу.
Ранее в Курганской области уже фиксировались случаи нарушений при оформлении документов на пищевую продукцию.
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