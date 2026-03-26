Россельхознадзор не пропустил в Петербург партии зараженных слив и нектаринов из Чили

При проверке в морском порту Северной столицы обнаружили, что пять партий слив и одна партия нектаринов из Чили заражены карантинным заболеванием. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Общий вес некачественной продукции составляет 134 тонны. На фруктах были выявлены признаки заражения опасным карантинным объектом. Для точного определения возбудителя специалисты провели лабораторные исследования.
В результате в косточковых плодах нашли ДНК Monilinia fructicola — возбудителя бурой монилиозной гнили. Фрукты не прошли контроль.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте