Россельхознадзор не пропустил более 15 тонн китайского манго, которые везли в Свердловскую область

На границе Челябинской области и Казахстана Россельхознадзор не пропустил 15,3 тонны китайского манго, которые везли в Свердловскую область. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства.
Перевозчик попал под административную статью из-за разночтений в информации о партии фруктов. Данные в фитосанитарном сертификате и товаросопроводительных документах различались, поэтому продукцию не допустили к ввозу и вернули на территорию сопредельного государства.
С 5 по 11 мая на российско-казахстанском участке границы выявили другие нарушения. Сотрудники службы запретили ввоз трех партий растительной продукции общим весом 56 тонн. Две другие партии составляли 41 тонну белокочанной капусты. Груз также предназначался для Свердловской области. Перевозчики нарушили международные фитосанитарные нормы, перевозя капусту навалом. На транспортников составили протоколы об административных правонарушениях.
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